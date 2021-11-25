Депутаты новосибирского заксобрания одобрили введение QR-кодов

Законодательное собрание Новосибирской области поддержало федеральные законопроекты, касающиеся введения QR-кодов. Сессия регионального парламента рассмотрела этот вопрос сегодня.

Как писали Sibnovosti.ru, речь идет о введении обязательных QR-кодов для посетителей общественных мест, пассажиров железнодорожного и авиационного транспорта при междугородных и международных перевозках. Эти меры предполагается установить в форме изменений в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Законопроект был отправлен Госдумой РФ в регионы для обсуждения.

Обсуждение документа вызвало бурную дискуссию. В его поддержку высказались депутаты от «Единой России», указавшие на необходимость вакцинации для борьбы с распространением COVID-19. Депутаты от КПРФ и «Справедливой России» выступили против, сославшись на имеющее место в данном случае, по их мнению, нарушение конституционных свобод россиян.

В ходе голосования одобрили законопроект 45 депутатов. 12 человек проголосовали против, девять воздержались, двое не участвовали в голосовании. Всего в областном парламенте 74 депутата.

Процедура обсуждения документа должна пройти в региональных парламентах до 14 декабря 2021 года. Федеральные власти намерены сделать предъявление QR-кода обязательным с 1 февраля 2022 года.

Фото: © законодательное собрание Новосибирской области