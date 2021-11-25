Офисное здание в Омске загорелось на самом верху

Сегодня силы главного управления МЧС по Омской области тушили пожар в 16-этажном офисном здании на ул. 70 лет Октября. В операции приняли участие 13 единиц специальной техники и 50 пожарных.

Горение произошло на самом верхнем этаже здания. К моменту прибытия пожарных из него эвакуировались 800 человек. Как выяснилось, площадь пожара составила 10 кв. м.

«По предварительным данным травмирована женщина. Пострадавшая спасена сотрудниками МЧС России и передана в карету скорой помощи для оказания медицинской помощи», - говорится в сообщении областного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что пострадавшая отравилась продуктами горения.

Фото: © главное управление МЧС по Омской области