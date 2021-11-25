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Офисное здание в Омске загорелось на самом верху

Главная В России
Красноярск
13:11 25 Ноября 2021
эвакуация, здание, мчс, пожар, пострадавшие
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня силы главного управления МЧС по Омской области тушили пожар в 16-этажном офисном здании на ул. 70 лет Октября. В операции приняли участие 13 единиц специальной техники и 50 пожарных.

Горение произошло на самом верхнем этаже здания. К моменту прибытия пожарных из него эвакуировались 800 человек. Как выяснилось, площадь пожара составила 10 кв. м.

«По предварительным данным травмирована женщина. Пострадавшая спасена сотрудниками МЧС России и передана в карету скорой помощи для оказания медицинской помощи», - говорится в сообщении областного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что пострадавшая отравилась продуктами горения.

Фото: © главное управление МЧС по Омской области

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