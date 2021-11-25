Академия киберспорта откроется в Барнауле

В Барнауле планируется открыть академию киберспорта. Базой для нее станет городской центр компьютерного спорта.

О планах создания академии сообщил официальный сайт Алтайского края. По его данным, там планируется обучать популярным играм, включая CS:GO, Valorant, Dota2, FIFA. Занятия должны начаться еще до конца этого года.

«Сейчас в правительстве края готовится подписание соглашения о сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта. Цель - развитие киберспорта в Алтайском крае», - процитировал официальный сайт региона депутата Госдумы РФ от Алтайского края Александра Прокопьева.

Как писали Sibnovosti.ru, в Красноярске может появиться турнир по киберспорту на призы главы города. С таким предложением в апреле этого года выступил депутат горсовета Константин Сенченко.

В мае этого года в Барнауле было подписано соглашение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий смешанными единоборствами. Объект планируется возвести в 2022 году.