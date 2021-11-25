Красноярцы и новосибирцы начинают борьбу за выход в волейбольный Финал четырех

Сегодня стартуют игры в подгруппе Б мужского волейбольного Кубка России. Игры пройдут на новосибирской «Локомотив-Арене».

В подгруппе Б выступают четыре команды. Помимо местного «Локомотива» в Новосибирске сыграют красноярский «Енисей», белгородское «Белогорье» и «Факел» из Нового Уренгоя. Матчи пройдут по групповой системе. В первом туре сегодня играют Факел» – «Енисей» и «Локомотив» – «Белогорье». Турнир завершится 27 ноября.

Кемеровский «Кузбасс» попал в подгруппу В, которая собралась в Казани. Там его соперниками будут «Зенит-Казань», «Динамо – Ленинградская область» и «Нефтяник» из Оренбурга. Завтра кемеровчане встретятся с «Нефтяником».

Победители трех групп вместе с санкт-петербургским «Зенитом» станут участниками Финала четырех Кубка России. Он состоится в конце декабря в северной столице.

Фото: © волейбольный клуб «Локомотив»