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Иркутские охотники застрелили медвежат в берлоге

Главная В России
Красноярск
11:22 25 Ноября 2021
медведь, задержание, охотник, уголовное, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области браконьеры застрелили медведицу с медвежатами. Подозреваемые уже задержаны.

Задержание четырех охотников произошло в ходе рейда, который проводили сотрудники главного управления МВД по Иркутской области и лесничества в Баяндаевском районе региона. Они остановили для проверки внедорожник.

«По предварительным данным, злоумышленники разорили берлогу и отстрелили медведицу с тремя медвежатами. Свои противоправные действия они зафиксировали на камеру мобильного телефона», - рассказали в областном главке полиции.

В багажнике машины участники рейда обнаружили свежевыделанные шкуры и лапы медведей. Ущерб оценен в 240 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Как уточнили в ведомстве, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре этого года медведь задрал сторожа сельскохозяйственного предприятия в иркутском селе Половино-Черемхово.

Фото: главное управление МВД России по Иркутской области

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