Инвестсовет одобрил строительство новых крупных производств в Новосибирской области

В Новосибирской области появятся три новых крупных промышленных предприятия. Их строительство одобрил региональный совет по инвестициям.

Заседания совета прошло вчера. Суммарный объем инвестиций в три проекта, по данным правительства Новосибирской области превысит 7 млрд руб.

Крупнейшим из одобренных стал проект ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» по созданию производства каменной ваты. Завод стоимостью более 4 млрд руб. появится в Промышленно-логистическом парке под Новосибирском. Там предполагается выпускать 50 тыс. т каменной ваты в год.

ООО «Метагрупп» намерено запустить производство оборудования для производства и розлива воды и напитков в стеклянную тару и ПЭТ-тару. Для него планируется возвести в Новосибирске цех площадью 5,8 тыс. кв. м.

Наконец, ООО «Агроу» выбрало территорию опережающего социально-экономического развития «Горный» для производства различной продукции из технической конопли. Там предполагается построить два завода до 2024 года. Проектная мощность каждого - до 33,2 тыс. т продукции в год.

Фото: © правительство Новосибирской области