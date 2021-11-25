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Два поражения сибирских команд в КХЛ

Главная В России
Красноярск
09:20 25 Ноября 2021
лига, хоккей, кхл, матч, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккеист «Сибири» Александр Шаров стал и героем, и антигероем домашнего матча новосибирской команды. Вчера в первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) она встречалась с «Сочи».

Александр Шаров открыл счет в первом периоде. Он удачно сыграл на добивании. Южане отыгрались во втором периоде, а развязка наступила в третьем. Удалением Александра Шарова воспользовался Василий Глотов – 1:2 в пользу «Сочи».

«За свое удаление, ставшее решающим, должен извинится перед командой, оно было необязательное. Надеялись, что там был офсайд и гол отменят», - процитировал Александра Шарова сайт КХЛ.

Неудача постигла вчера и другую сибирскую команду лиги. Омский «Авангард» уступил во Владивостоке местному «Адмиралу» в серии послематчевых буллитов. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Гол у «Авангарда» на счету Петера Цегларика.

Фото: © хоккейный клуб «Сибирь»

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