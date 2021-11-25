Два поражения сибирских команд в КХЛ

Хоккеист «Сибири» Александр Шаров стал и героем, и антигероем домашнего матча новосибирской команды. Вчера в первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) она встречалась с «Сочи».

Александр Шаров открыл счет в первом периоде. Он удачно сыграл на добивании. Южане отыгрались во втором периоде, а развязка наступила в третьем. Удалением Александра Шарова воспользовался Василий Глотов – 1:2 в пользу «Сочи».

«За свое удаление, ставшее решающим, должен извинится перед командой, оно было необязательное. Надеялись, что там был офсайд и гол отменят», - процитировал Александра Шарова сайт КХЛ.

Неудача постигла вчера и другую сибирскую команду лиги. Омский «Авангард» уступил во Владивостоке местному «Адмиралу» в серии послематчевых буллитов. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Гол у «Авангарда» на счету Петера Цегларика.

Фото: © хоккейный клуб «Сибирь»