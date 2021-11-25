После воспламенения на предприятии в Усть-Илимске возбуждено уголовное дело

Взрыв на целлюлозно-бумажном предприятии в городе Усть-Илимске Иркутской области привел к возбуждению уголовного дела. Оно расследуется по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

О результатах доследственной проверки сообщили в следственном управлении СКР по Иркутской области. Как писали Sibnovosti.ru, вчера на предприятии проходило испытание трубопровода после ремонта. В ходе него произошла утечка кислорода, что привело к воспламенению.

Пострадали пять работников комбината. С ожогами их доставили в городскую больницу. Как уточнил ТАСС, после инцидента предприятие продолжает работать в штатном режиме, угрозы окружающей среде нет.

«В настоящее время пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи», - говорится в сообщении следственного управления.

Проверку обстоятельств случившегося ведет и Усть-Илимская межрайонная прокуратура.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области