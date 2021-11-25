25 ноября
Новости России
погода -4 °C
74.37
 
€ 83.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

После воспламенения на предприятии в Усть-Илимске возбуждено уголовное дело

Главная В России
Красноярск
08:59 25 Ноября 2021
уголовное, пострадавшие, сотрудники, предприятие, скр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Взрыв на целлюлозно-бумажном предприятии в городе Усть-Илимске Иркутской области привел к возбуждению уголовного дела. Оно расследуется по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

О результатах доследственной проверки сообщили в следственном управлении СКР по Иркутской области. Как писали Sibnovosti.ru, вчера на предприятии проходило испытание трубопровода после ремонта. В ходе него произошла утечка кислорода, что привело к воспламенению.

Пострадали пять работников комбината. С ожогами их доставили в городскую больницу. Как уточнил ТАСС, после инцидента предприятие продолжает работать в штатном режиме, угрозы окружающей среде нет.

«В настоящее время пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи», - говорится в сообщении следственного управления.

Проверку обстоятельств случившегося ведет и Усть-Илимская межрайонная прокуратура.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Алтайском крае возбуждено дело об убийстве после исчезновения женщины с ребенком

В Алтайском крае возбуждено дело об убийстве после исчезновения женщины с ребенком

24 Ноября 2021 г.
К их поискам присоединилась «ЛизаАлерт»
Новости Красноярска: Туристическая полиция создана в Новосибирске перед чемпионатами мира

Туристическая полиция создана в Новосибирске перед чемпионатами мира

24 Ноября 2021 г.
Ее сотрудники пройдут курсы психологии и иностранных языков
Новости Красноярска: Нейросеть предсказала дату пика четвертой волны коронавируса в России

Нейросеть предсказала дату пика четвертой волны коронавируса в России

24 Ноября 2021 г.
Согласно результатам исследований, его стоит ждать 22 декабря
Новости Красноярска: «Голубому Алтаю» разрешили запустить кинозрителей

«Голубому Алтаю» разрешили запустить кинозрителей

24 Ноября 2021 г.
Работа кинотеатра была приостановлена из-за нарушения «антиковидных» требований
Новости Красноярска: В новосибирской мэрии рассказали об организации встречи Нового года

В новосибирской мэрии рассказали об организации встречи Нового года

24 Ноября 2021 г.
Массовых гуляний пока не запланировано
Новости Красноярска: Полицейские в Туве нашли украденный табун

Полицейские в Туве нашли украденный табун

24 Ноября 2021 г.
Более полусотни лошадей угнали с пастбища
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

22 Ноября 2021 г.
Экс-командующий Северным флотом утверждает, что иностранная подлодка следила за «Курском»
Новости Красноярска: Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

23 Ноября 2021 г.
Сейчас заявку рассматривают в министерстве тарифной политики края
Новости Красноярска: Мемориальная доска в память о заслуженном тренер РСФСР Василии Репите должна появиться в Красноярске до конца этого года

Мемориальная доска в память о заслуженном тренер РСФСР Василии Репите должна появиться в Красноярске до конца этого года

23 Ноября 2021 г.
Сегодня ровно год как не стало выдающегося российского тренера Василия Репиты
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru