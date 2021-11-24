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В Алтайском крае возбуждено дело об убийстве после исчезновения женщины с ребенком

Главная В России
Красноярск
14:54 24 Ноября 2021
уголовное, скр, поиски, женщина, ребенок
Автор: Sibnovosti.ru
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Елена Симакова и ее двухлетний сын пропали в Алтайском крае. Они проживают в городе Камень-на-Оби.

33-летнюю женщину с ребенком в последний раз видели 17 ноября. В тот день они вышли из дома отца женщины.    

«В связи с тем, что длительное время нет сведений о месте нахождения пропавших, Каменским межрайонным следственным отделом  следственного управления СКР по Алтайскому краю принято решение о возбуждении уголовного дела по … п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Алтайскому краю.

Ведомство распространило приметы пропавших, добавив, что женщина ранее была судима.

Волонтеры организации «ЛизаАлерт» присоединились к поискам. Информация об этом размещена на странице региональной группы организации в соцсети «ВКонтакте».

Как писали Sibnovosti.ru, на прошлой неделе сотрудники томской полиции смогли отыскать в тайге пропавшего охотника. Он заблудился, подвернул ногу и пять суток ждал помощи, питаясь только ягодами.  

Фото: © следственное управление СКР по Алтайскому краю

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