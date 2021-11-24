Туристическая полиция создана в Новосибирске перед чемпионатами мира

В Новосибирске создана туристическая полиция. Такое решение в МВД России приняли в связи с проведение в ближайшие годы в городе двух чемпионатов мира.

О создании туристической полиции рассказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее данным, в состав новой структуры вошли, в частности, сотрудники патрульно-постовой службы. Претенденты на службу в туристической полиции прошли испытания по физической и огневой подготовке. Теперь им предстоят курсы психологии, иностранных языков и языка жестов. Полицейским предстоит сопровождать спортивные и праздничные мероприятия.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2022 году Новосибирск примет матчи одной из групп мужского волейбольного мирового первенства. В город приедут сборные Польши, США, Мексики и Болгарии. В 2023 году в Новосибирске и Омске пройдут матчи молодежного чемпионата мира по хоккею.

Ранее власти Новосибирска сообщали о том, что к концу осени 2021 года с гостевых маршрутов Новосибирска демонтируют более 200 рекламных конструкций.

Фото: © главное управление МВД России по Новосибирской области