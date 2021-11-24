Нейросеть предсказала дату пика четвертой волны коронавируса в России

Разработчики роботов назвали дату пика COVID-19 в России. По данным специалистов пермской компании Promobot «гребень» четвертой волны придется на 22 декабря.

Перспективу развития пандемии рассчитали с помощью нейросети. О результатах исследования сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря - после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», - рассказали информагентству в Promobot.

В компании уточнили, что прогноз оценивается в 93%. Из-за характера ограничительных мер пик может быть достигнут и на несколько дней раньше.

По состоянию на 23 ноября в России за сутки было выявлено почти 34 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии – 9,4 млн. Ранее Sibnovosti.ru писали о том, что пик четвертой волны в Красноярском крае может быть достигнут в начала 20-х чисел ноября.

Фото: © министерство здравоохранения Новосибирской области