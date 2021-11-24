«Голубому Алтаю» разрешили запустить кинозрителей

Сегодня в Горно-Алтайске возобновит работу кинотеатр «Голубой Алтай». Она была приостановлена на неделю из-за нарушений «антиковидных» ограничений.

По данным мэрии столицы Республики Алтай кинотеатр был закрыт для зрителей 15 ноября. К настоящему времени все нарушения устранены.

«Стоит отметить, что посещение кинотеатра возможно при предъявлении QR-кода», - подчеркнули в пресс-службе мэрии Горно-Алтайска.

«Голубой Алтай» расположен в Городском парке культуры и отдыха. Он был открыт в 1962 году. Его работу приостановили по решению городского суда, куда обратилось республиканское управление Роспотребнадзора в связи с «игнорированием мер профилактики коронавируса».

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Республике Алтай было выявлено 24,1 тыс. случаев заражения COVID-19 при населении региона 221 тыс. человек.

Фото: © мэрия Горно-Алтайска