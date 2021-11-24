В новосибирской мэрии рассказали об организации встречи Нового года

В связи с «антиковидными» ограничениями новосибирская мэрия не планирует в новогоднюю ночь массовых гуляний. Об этом заявил глава города Анатолий Локоть на заседании муниципального оргкомитета по подготовке к празднованию встречи 2022 года.

Место главной новогодней площадки в городе не изменилось - это Театральный сквер у НОВАТа. По словам вице-мэра Анны Терешковой, там установят елку высотой 22 м. Площадь традиционного катка составит 2,2 тыс. кв. м. В новогоднюю ночь он будет работать до 22:00. Завершить подготовку площадки городские власти планируют к 1-2 декабря, а заливать каток начнут в декабре.

«Как и в прошлом году, на территории Театрального сквера будет проходить фестиваль елок. Партнеры проекта смогут украсить елки сквера, используя фирменный стиль своей организации», - добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Анна Терешкова уточнила, что если ограничения на проведение массовых мероприятий снимут, мэрия будет готова запустить программа для встречи нового года с участием горожан, «которая длится практически до утра».

Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирской области отмечено снижение темпа распространения COVID-19. В связи с этим заполняемость залов учреждений культуры и спорта увеличена до 70%.

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети «ВКонтакте»