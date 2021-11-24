Полицейские в Туве нашли украденный табун

Тувинская полиция нашла табун лошадей, похищенных прямо с пастбища. Кража произошла еще в конце октября.

57 лошадей пропали в местечке Чинге-Даг, расположенном в Каа-Хемском районе Республики Тува. Табун находился на свободном выпасе. Уголовное дело было возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

В ходе его расследования полицейские установили двух подозреваемых – жителей поселка городского типа Каа-Хем. По данным МВД по Республике Тува, один из них является фигурантом другого уголовного дела о краже и был отпущен на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемые дали признательные показания.

«Сотрудники полиции изъяли похищенных лошадей, которых злоумышленники спрятали в местечке Даштыг-Холь села Кара-Холь, и передали владельцу», - говорится о результатах поиска пропавшего табуна на сайте республиканского главка полиции.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года трое жителей Тувы угнали из соседней Республики Алтай табун лошадей. Тогда злоумышленников также удалось задержать.

Фото: © МВД по Республике Тува