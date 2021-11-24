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К забайкальскому ленд-арт парку проведут асфальт и электричество

Главная В России
Красноярск
10:40 24 Ноября 2021
туризм, парк, комитет, скульптура, дорога
Автор: Sibnovosti.ru
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Руководители Забайкальского края вошли в состав организационного комитета по развитию ленд-арт парка «Тужи». Его членами стали, в частности, губернатор Александр Осипов и вице-премьер регионального правительства Александр Бардалеев.

Оргкомитет займется вопросами развития этого проекта. В частности, созданием инфраструктуры, которая облегчит туристам доступ в парк.   

«До «Тужи» не так быстро можно добраться. Особенно влияет плохое качество дороги, на отдельных участках ее практически нет. Поэтому начинать нужно с создания удобного, асфальтированного пути. Сейчас ведутся все необходимые расчеты по стоимости. Над электроснабжением тоже будем работать вместе с разными министерствами», - привел официальный портал Забайкалья слова заместителя министра экономического развития края Юлии Ивановой.

Как писали Sibnovosti.ru, ленд-арт парк «Тужи» открылся в августе этого года. Он начал принимать гостей на берегу реки Хилок у села Укурик. Там родился инициатор проекта - всемирно известный скульптор Даши Намдаков. Главной достопримечательностью парка стали деревянные скульптуры, выполненные Даши Намдаковым и его командой.

На днях Ростуризм поддержал идею региональных властей проводить в парке фестиваль современного искусства.

Фото: © министерство экономического развития Забайкальского края

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