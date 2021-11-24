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В Ангарске пешеходов перестали замечать на дорогах

Главная В России
Красноярск
10:21 24 Ноября 2021
пешеходы, автомобиль, город, дтп, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Ангарск превратился, пожалуй, в самый опасный для пешеходов город Иркутской области. Только в ноябре уже четвертый горожанин погиб под колесами автомобиля.

На этот раз жертвой дорожно-транспортного происшествия стала 86-летняя женщина. Оно произошло вчера вечером на ул. Чайковского. Как сообщили в главном управлении МВД России по Иркутской области, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте и была сбита Honda Accord. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

В областном главке МВД России отметили, что все четыре ноябрьских ДТП, в которых погибли ангарские пешеходы, произошли в темное время суток.

Фото: © главное управление МВД России по Иркутской области

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