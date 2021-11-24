24 ноября
Новости России
погода -1 °C
74.83
 
€ 84.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Новосибирской области число случаев заболевания COVID-19 превысит 80 тысяч

Главная В России
Красноярск
09:59 24 Ноября 2021
вирус, штаб, болезнь, пациенты, вакцинация
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сегодня превысит отметку в 80 тыс. По состоянию на 23 ноября этот показатель составил 79 958.

В последнее время ежесуточно в регионе фиксируют около 400 новых случаев заболевания. Это намного больше, чем количество выздоровевших. В инфекционных стационарах находится более 4,1 тыс пациентов. По данным регионального оперативного штаба, число погибших от COVID-19 в Новосибирской области с начала пандемии вчера подошло к отметке в 3,7 тыс.

22 ноября в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Травников объявил о том, что порог наполняемости залов в учреждениях культур и увеличится с 50% до 70%. Он объяснил это решение высоким темпом вакцинации от коронавируса и снижением темпов распространения болезни. 10 ноября министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило о том, что хотя бы один компонент вакцины поставил 1 млн жителей региона.

Фото: © министерство здравоохранения Новосибирской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Голубому Алтаю» разрешили запустить кинозрителей

«Голубому Алтаю» разрешили запустить кинозрителей

24 Ноября 2021 г.
Работа кинотеатра была приостановлена из-за нарушения «антиковидных» требований
Новости Красноярска: В новосибирской мэрии рассказали об организации встречи Нового года

В новосибирской мэрии рассказали об организации встречи Нового года

24 Ноября 2021 г.
Массовых гуляний пока не запланировано
Новости Красноярска: Полицейские в Туве нашли украденный табун

Полицейские в Туве нашли украденный табун

24 Ноября 2021 г.
Более полусотни лошадей угнали с пастбища
Новости Красноярска: К забайкальскому ленд-арт парку проведут асфальт и электричество

К забайкальскому ленд-арт парку проведут асфальт и электричество

24 Ноября 2021 г.
Руководители края вошли в оргкомитет по развитию проекта «Тужи»
Новости Красноярска: В Ангарске пешеходов перестали замечать на дорогах

В Ангарске пешеходов перестали замечать на дорогах

24 Ноября 2021 г.
В ноябре уже четверо горожанин погибло под колесами автомобиля
Новости Красноярска: Председатель СКР связал рэпера Моргенштерна с торговлей наркотиками

Председатель СКР связал рэпера Моргенштерна с торговлей наркотиками

24 Ноября 2021 г.
Александр Бастрыкин выступил на научно-практической конференции в Москве
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

22 Ноября 2021 г.
Расследование уголовного дела продолжается
Новости Красноярска: Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

23 Ноября 2021 г.
Сейчас заявку рассматривают в министерстве тарифной политики края
Новости Красноярска: Мемориальная доска в память о заслуженном тренер РСФСР Василии Репите должна появиться в Красноярске до конца этого года

Мемориальная доска в память о заслуженном тренер РСФСР Василии Репите должна появиться в Красноярске до конца этого года

23 Ноября 2021 г.
Сегодня ровно год как не стало выдающегося российского тренера Василия Репиты
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru