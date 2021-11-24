В Новосибирской области число случаев заболевания COVID-19 превысит 80 тысяч

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сегодня превысит отметку в 80 тыс. По состоянию на 23 ноября этот показатель составил 79 958.

В последнее время ежесуточно в регионе фиксируют около 400 новых случаев заболевания. Это намного больше, чем количество выздоровевших. В инфекционных стационарах находится более 4,1 тыс пациентов. По данным регионального оперативного штаба, число погибших от COVID-19 в Новосибирской области с начала пандемии вчера подошло к отметке в 3,7 тыс.

22 ноября в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Травников объявил о том, что порог наполняемости залов в учреждениях культур и увеличится с 50% до 70%. Он объяснил это решение высоким темпом вакцинации от коронавируса и снижением темпов распространения болезни. 10 ноября министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило о том, что хотя бы один компонент вакцины поставил 1 млн жителей региона.

Фото: © министерство здравоохранения Новосибирской области