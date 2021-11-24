Председатель СКР связал рэпера Моргенштерна с торговлей наркотиками

Глава СКР Александр Бастрыкин считает, что популярный российский музыкант Моргенштерн имеет отношение к торговле наркотиками. Об этом он сказал на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Мероприятие прошло в Москве. Это совместная конференция юридического факультета Московского государственного университета и Московского государственного юридического университета.

«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи», - процитировал Александра Бастрыкина ТАСС.

По данным информагентства ранее суд Москвы оштрафовал рэпера на 100 тыс. руб. по административному делу о пропаганде наркотиков в его клипах.

Как писали Sibnovosti.ru, концерт Моргенштерна в Красноярске перенесли с сентября 2021 года на май 2022-го.

Фото: © следственный комитет России