24 ноября
Новости России
погода -1 °C
74.83
 
€ 84.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Председатель СКР связал рэпера Моргенштерна с торговлей наркотиками

Главная В России
Красноярск
09:34 24 Ноября 2021
скр, музыкант, конференция, председатель, концерт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Глава СКР Александр Бастрыкин считает, что популярный российский музыкант Моргенштерн имеет отношение к торговле наркотиками. Об этом он сказал на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Мероприятие прошло в Москве. Это совместная конференция юридического факультета Московского государственного университета и Московского государственного юридического университета.

«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи», - процитировал Александра Бастрыкина ТАСС.

По данным информагентства ранее суд Москвы оштрафовал рэпера на 100 тыс. руб. по административному делу о пропаганде наркотиков в его клипах.

Как писали Sibnovosti.ru, концерт Моргенштерна в Красноярске перенесли с сентября 2021 года на май 2022-го.

Фото: © следственный комитет России

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Голубому Алтаю» разрешили запустить кинозрителей

«Голубому Алтаю» разрешили запустить кинозрителей

24 Ноября 2021 г.
Работа кинотеатра была приостановлена из-за нарушения «антиковидных» требований
Новости Красноярска: В новосибирской мэрии рассказали об организации встречи Нового года

В новосибирской мэрии рассказали об организации встречи Нового года

24 Ноября 2021 г.
Массовых гуляний пока не запланировано
Новости Красноярска: Полицейские в Туве нашли украденный табун

Полицейские в Туве нашли украденный табун

24 Ноября 2021 г.
Более полусотни лошадей угнали с пастбища
Новости Красноярска: К забайкальскому ленд-арт парку проведут асфальт и электричество

К забайкальскому ленд-арт парку проведут асфальт и электричество

24 Ноября 2021 г.
Руководители края вошли в оргкомитет по развитию проекта «Тужи»
Новости Красноярска: В Ангарске пешеходов перестали замечать на дорогах

В Ангарске пешеходов перестали замечать на дорогах

24 Ноября 2021 г.
В ноябре уже четверо горожанин погибло под колесами автомобиля
Новости Красноярска: В Новосибирской области число случаев заболевания COVID-19 превысит 80 тысяч

В Новосибирской области число случаев заболевания COVID-19 превысит 80 тысяч

24 Ноября 2021 г.
В регионе увеличили наполняемость залов учреждений культуры и спорта
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

22 Ноября 2021 г.
Расследование уголовного дела продолжается
Новости Красноярска: Мемориальная доска в память о заслуженном тренер РСФСР Василии Репите должна появиться в Красноярске до конца этого года

Мемориальная доска в память о заслуженном тренер РСФСР Василии Репите должна появиться в Красноярске до конца этого года

23 Ноября 2021 г.
Сегодня ровно год как не стало выдающегося российского тренера Василия Репиты
Новости Красноярска: В Красноярске бар Lazy Dog закрывают из-за коронавируса

В Красноярске бар Lazy Dog закрывают из-за коронавируса

22 Ноября 2021 г.
Посетители закрытие поддержали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru