23 ноября
Новости России
погода -1 °C
74.83
 
€ 84.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Новосибирску подсветили хэштег

Главная В России
Красноярск
15:11 23 Ноября 2021
дорога, город, мэр, свет, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На ул. Станционной прошла процедура технической приемки световой конструкции «Новосибирск». Она встречает тех, кто прибывает в крупнейший город Сибири через аэропорт Толмачёво.

Конструкция содержит надпись Новосибирск #Novosibirsk и герб города советских времен. Ее длина составляет 18 м, высота – 4,4 м.

«Это отсылка к годам Великой Отечественной войны, когда новосибирцы, рабочие заводов «Сибсельмаш», металлургического завода им. Кузьмина и других предприятий Ленинского района, совершили трудовой подвиг», - объяснил присутствие старого герба Новосибирска мэр Анатолий Локоть.

По данным пресс-центра городской администрации, стела установлена по инициативе администрации и совета ветеранов Ленинского района Новосибирска. Для реализации проекта использовались внебюджетные средства.

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Десятки мастеров поборются за победу на «Хрустальном Томске»

Десятки мастеров поборются за победу на «Хрустальном Томске»

23 Ноября 2021 г.
Фестиваль ледовой скульптуры стартует 12 декабря
Новости Красноярска: Братск меняет систему водоснабжения

Братск меняет систему водоснабжения

23 Ноября 2021 г.
Ее реконструкция рассчитана на четыре года
Новости Красноярска: Open Talk «200 лет Омской области: как всё начиналось» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Open Talk «200 лет Омской области: как всё начиналось» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23 Ноября 2021 г.
Проект посвящен юбилею региона
Новости Красноярска: Закончен ремонт дороги из Омска в Шербакульский район

Закончен ремонт дороги из Омска в Шербакульский район

23 Ноября 2021 г.
Работы в этом году обошлись почти в 0,5 млрд рублей
Новости Красноярска: Оренбургским спортсменам обещают квартиры за медали

Оренбургским спортсменам обещают квартиры за медали

23 Ноября 2021 г.
Законопроект о поощрении атлетов рассмотрит областной парламент
Новости Красноярска: Выросло число отравившихся жителей Татарска

Выросло число отравившихся жителей Татарска

23 Ноября 2021 г.
Они покупали продукты в местном кафе
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

20 Ноября 2021 г.
После кражи здание было разобрано
Новости Красноярска: В больнице умер Валерий Гаркалин

В больнице умер Валерий Гаркалин

20 Ноября 2021 г.
Ему было 67 лет
Новости Красноярска: В Красноярске конечную остановку автобуса № 52 перенесут

В Красноярске конечную остановку автобуса № 52 перенесут

18 Ноября 2021 г.
Новая остановка располагается в 100 метрах от прежней
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru