Новосибирску подсветили хэштег

На ул. Станционной прошла процедура технической приемки световой конструкции «Новосибирск». Она встречает тех, кто прибывает в крупнейший город Сибири через аэропорт Толмачёво.

Конструкция содержит надпись Новосибирск #Novosibirsk и герб города советских времен. Ее длина составляет 18 м, высота – 4,4 м.

«Это отсылка к годам Великой Отечественной войны, когда новосибирцы, рабочие заводов «Сибсельмаш», металлургического завода им. Кузьмина и других предприятий Ленинского района, совершили трудовой подвиг», - объяснил присутствие старого герба Новосибирска мэр Анатолий Локоть.

По данным пресс-центра городской администрации, стела установлена по инициативе администрации и совета ветеранов Ленинского района Новосибирска. Для реализации проекта использовались внебюджетные средства.

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook