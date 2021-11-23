Десятки мастеров поборются за победу на «Хрустальном Томске»

Объявлен порядок проведения традиционного ежегодного фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». На этот раз он будет проходить с 12 по 18 декабря.

По традиции, местом для фестиваля выбрана Новособорная площадь. По данном мэрии Томска, в нем примут участие 32 мастера из различных регионов РФ.

«Темой фестиваля в этом году станет «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов», поскольку ранее 2022 год в России был объявлен Годом народного искусства», - говорится в сообщении на официальном сайте городской администрации.

«Хрустальный Томск» победил в номинации «Культура. Шоу и парады» национальной премии «События России» по итогам 2020 года. Как писали Sibnovosti.ru, в 2019 году победителем фестиваля стала скульптура «За окном» мастеров из Республики Саха (Якутия).

Фото: © мэрия Томска