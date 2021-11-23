Братск меняет систему водоснабжения

Во втором по численности населения городе Иркутской области Братске проведут реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. Работы рассчитаны на несколько лет.

Реконструкция системы водоснабжения предусмотрена инвестиционной программой МП «Дирекция городской инфраструктуры». Она коснется всех районов города с населением 236 тыс. чел. Стоимость программы составляет 200 млн руб. Необходимую проектно-сметную документацию выполнит ООО «Гидропроект».

«Программой предусмотрено за четыре года выполнить целый комплекс мероприятий - это реконструкция водопроводов, узлов регулировки сетей, системы обеззараживания питьевой воды, оборудования подземного водозабора жилого района Центральный, насосных станций, водоочистных сооружений, реконструкция напорных коллекторов, внутриквартальных сетей водоотведения и многое другое», - перечислены предстоящие работы на официальном сайте мэрии Братска.

Как подчеркнули в администрации города, водозаборы переведут на более безопасную технологию очистки воды: вместо хлора для этого по примеру Санкт-Петербурга будет использоваться гипохлорит натрия.

Фото: © мэрия Братска