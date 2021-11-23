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Open Talk «200 лет Омской области: как всё начиналось» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная В России
Красноярск
12:59 23 Ноября 2021
область, прямая, юбилей, мкр, трансляция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа при поддержке Омского регионального отделения Русского географического общества стартует проект, посвященный 200-летию Омской области. В рамках проекта запланировано проведение встреч, пресс-конференций и дискуссионных площадок c учёными и экспертами о месте и роли омского региона в истории Сибири и России.

Сегодня эксперты рассказывают о том, как и при каких исторических реалиях появился новый регион на территории Сибири в начале XIX века.

Участники:

Иван Кротт, ректор Омского государственного педагогического университета, председатель Омского регионального отделения Русского географического общества;

Наталья Храпова, начальник отдела использования и публикации документов Исторического архива Омской области.

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