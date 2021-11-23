Закончен ремонт дороги из Омска в Шербакульский район

В Омской области завершен ремонт дороги, связывающей населенные пункты Шербакуль и Марьяновка. Дорогой пользуются те, кто отправляется из Шербакульского района в Омск и обратно.

В этом году проведен ремонт двух участков. Их общая протяженность составляет 25 км. Стоимость работ, которые выполнило ООО «СтройТраст», составила почти 0,5 млрд руб. Первые же 15 км трассы отремонтировали в прошлом году.

«Осуществлен комплекс работ по устранению пучин, укреплению основания методом холодного ресайклинга, устройству выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды и укреплению обочин», - говорится о проведенном в этом году ремонте на дороге на портале правительства Омской области.

В правительстве добавили, что ранее предполагалось завершить ремонт дороги только в 2022 году. Шербакульский район находится на юго-западе Омской области. Там проживает более 19 тыс. человек.

Как писали Sibnovosti.ru, в Омске планируют продлить ул. Комбинатскую до границы города. Продолжение необходимо для функционирования новой особой экономической зоны «Авангард».

Фото: © правительство Омской области