Оренбургским спортсменам обещают квартиры за медали

Выдающиеся спортсмены Оренбургской области будут получать средства на покупку жилья. Соответствующий законопроект проходит обсуждение в законодательном собрании региона.

Речь идет о спортсменах, которые смогут взойти на пьедестал почета Олимпийских, а также Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. К ним также предлагается приравнять тех атлетов, кто выиграет чемпионат мира или Европы в тех видах спорта, что включены в программы названных игр или включенных в перечень базовых видов спорта для Оренбургской области.

«Размер поощрения планируют определять исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра и размера приобретаемого помещения, но не более норматива. Для одиноко проживающего – это 33 кв. м, для семьи из двух человек – 42 кв. м, для семьи из трех и более человек – по 18 кв. м на каждого», - рассказали о законопроекте в областном парламенте.

Правда, документ содержит еще одно ограничение. Получатель средств должен к этому времени проживать в Оренбургской области не менее пяти лет. В заксобрании рассчитывают на то, что закон вступит в силу уже с 1 января 2022 года.

На состоявшейся в этом году Олимпиаде в Токио две золотые олимпийские медали завоевал уроженец Новотроицка Евгений Рылов. Сейчас пловец живет и выступает за Московскую область. Кроме того, серебряную медаль по итогам выступления в турнире по баскетболу 3 на 3 получила Анастасия Логунова, которая раньше выступала за оренбургскую «Надежду».

Как писали Sibnovosti.ru, в Забайкальском крае бюджет задолжал спортсменам, добившихся необходимых результатов, более 16 млн руб.

Фото: © министерство физической культуры и спорта Оренбургской области