Выросло число отравившихся жителей Татарска

В Татарске Новосибирской области выросло число отравившихся горожан, которые покупали продукты в кафе «Суши-Хаус». Больные стали поступать в ГБУЗ «Татарская ЦРБ» 22 ноября.

К настоящему времени число пострадавших выросло до 48. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области. В состоянии средней степени тяжести находятся два человека. Они госпитализированы, а остальные больные проходят лечение амбулаторно.

Татарская межрайонная прокуратура проводит проверку обстоятельств случившегося, говорится на сайте надзорного ведомства. Свою проверку проводит и следственное управление СКР по Новосибирской области.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре от отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области скончалось более 30 местных жителей.

Фото: © прокуратура Новосибирской области