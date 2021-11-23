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Выросло число отравившихся жителей Татарска

Главная В России
Красноярск
11:35 23 Ноября 2021
отравление, продукты, кафе, прокуратура, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Татарске Новосибирской области выросло число отравившихся горожан, которые покупали продукты в кафе «Суши-Хаус». Больные стали поступать в ГБУЗ «Татарская ЦРБ» 22 ноября.

К настоящему времени число пострадавших выросло до 48. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области. В состоянии средней степени тяжести находятся два человека. Они госпитализированы, а остальные больные проходят лечение амбулаторно.

Татарская межрайонная прокуратура проводит проверку обстоятельств случившегося, говорится на сайте надзорного ведомства. Свою проверку проводит и следственное управление СКР по Новосибирской области.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре от отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области скончалось более 30 местных жителей.

Фото: © прокуратура Новосибирской области

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