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Налетчик в Бурятии скрутил змеевики с кислородных баллонов в сельской больнице

Главная В России
Красноярск
10:59 23 Ноября 2021
больница, уголовное, дело, мвд, медный
Автор: Sibnovosti.ru
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Житель села Новая Брянь в Республике Бурятия похитил из местной больницы змеевики с кислородных баллонов, предназначенных для пациентов. Его удалось задержать.

Инцидент произошел 20 ноября. По данным МВД по Республике Бурятия, мужчина, воспользовавшись отсутствием персонала, зашел в отдельно стоящее здание больницы и сорвал медные трубки.

«Незнакомца заметил вернувшийся в помещение работник. Он попытался остановить злоумышленника на территории больницы, однако тот, угрожая, ножом, скрылся. Ущерб составил 34 тыс. руб.», - рассказали о дальнейшем развитии событий в региональном главке полиции.

Как выяснилось, нетрезвый злоумышленник сдал змеевики на металлолом, а на вырученные деньги купил бутылку водки. По его словам, он не знал о значении, которые имеют при лечении болезни кислородные баллоны.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года в Чите завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о хищении трубы в ГУЗ «Городская клиническая больница №1». Она использовалась для подачи кислорода в аппараты ИВЛ больным COVID-19. Совершивший ее горожанин был приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком также один год.

Фото: © МВД по Республике Бурятия

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