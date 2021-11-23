Налетчик в Бурятии скрутил змеевики с кислородных баллонов в сельской больнице

Житель села Новая Брянь в Республике Бурятия похитил из местной больницы змеевики с кислородных баллонов, предназначенных для пациентов. Его удалось задержать.

Инцидент произошел 20 ноября. По данным МВД по Республике Бурятия, мужчина, воспользовавшись отсутствием персонала, зашел в отдельно стоящее здание больницы и сорвал медные трубки.

«Незнакомца заметил вернувшийся в помещение работник. Он попытался остановить злоумышленника на территории больницы, однако тот, угрожая, ножом, скрылся. Ущерб составил 34 тыс. руб.», - рассказали о дальнейшем развитии событий в региональном главке полиции.

Как выяснилось, нетрезвый злоумышленник сдал змеевики на металлолом, а на вырученные деньги купил бутылку водки. По его словам, он не знал о значении, которые имеют при лечении болезни кислородные баллоны.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года в Чите завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о хищении трубы в ГУЗ «Городская клиническая больница №1». Она использовалась для подачи кислорода в аппараты ИВЛ больным COVID-19. Совершивший ее горожанин был приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком также один год.

Фото: © МВД по Республике Бурятия