Недовольство QR-кодами в Татарстане выплеснулось на кондукторов

Республика Татарстан первым из российских регионов сделала обязательным предъявление QR-кода для поездки на общественном транспорте. Первый день этого правила привел к большому числу конфликтов и массовой высадке пассажиров.

Без QR-кода в общественный транспорт региона перестали пускать в минувший понедельник. По данным мэрии Казани, только в столице Татарстана и только в первой половине дня 22 ноября более 1,5 тыс. человек не смогли воспользоваться городским транспортом. Их высаживали из автобусов и трамваев. Не обошлось без инцидентов.

«Уже появилось несколько сообщений о проявленных случаях насилия по отношению к кондукторам. Зафиксирован случай избиения, использования перцового баллончика, есть госпитализированные», - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале мэрии.

QR-код обязан предъявить пассажир старше 18 лет. QR-код свидетельствует о вакцинации от коронавируса, недавно перенесенной болезни или медицинском отводе от вакцинации.

Фото: © правительство Новосибирской области