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Безработица в Красноярском крае оказалась самой низкой в Сибири

Главная В России
Красноярск
09:49 23 Ноября 2021
статистика, безработица, сибирь, регионы, уровень
Автор: Sibnovosti.ru
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Уровень безработицы во всех регионах Сибирского федерального округа (СФО) превышает общероссийский уровень. Исключение составляет лишь Красноярский край.

Итоговые данные о состоянии рынка труда в СФО в третьем квартале 2021 года представил Новосибирскстат. Согласно сообщению статистического ведомства, уровень безработицы в России составил 4,4%, в Сибири – 5,3%.

Лучшего всего ситуация в Сибири в Красноярском крае. Там этот показатель составляет 3,1%. Хуже всего – в Республике Тува (13,8%) и Республике Алтай (10,4%). В остальных сибирских регионах уровень безработицы варьируется от 4,8% в Алтайском крае до 6% в Томской области.

Безработные определялись по методике Международной организации труда. К их числу отнесли тех, кто не имел работы, занимался ее поиском в течение последних четырех недель и был готов приступить к работе в течение обследуемой недели.

Фото: © Новосибирскстат

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