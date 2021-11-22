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Ножом по-братски: раскрыто убийство в иркутском СНТ «Солнечный»

Главная В России
Красноярск
14:11 22 Ноября 2021
задержание, автомобиль, скр, брат, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области местному жителю предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Трагедия произошла 6 ноября этого года.

Как сообщили в следственном управлении СКР по региону, конфликт между двумя братьями произошел в дачном доме, расположенном в СНТ «Солнечный» в Иркутском районе области. В ходе него младший (32 года) ударил старшего (38 лет) ножом в область грудной клетки.

«На следующий день мужчина … загрузил тело погибшего в его автомобиль и выехал на нем в лесной массив недалеко от п. Мельничная падь. В лесу обвиняемый поджег транспортное средство и скрылся», - рассказали в следственном ведомстве о дальнейшем ходе событий.  

В полицию об исчезновении молодого человека сообщил его отец. Подозреваемого удалось задержать 19 ноября. Как отметили в следственном управлении, он дал признательные показания.

Как писали Sibnovosti.ru, 1 ноября этого года в иркутском селе Еланка сын застрелил из ружья своего отца. Следствию он заявил, что хотел избавить смертельно больного отца от страданий.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области

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