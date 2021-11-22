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Поселок с аграрным университетом свяжут с Иркутском троллейбусным маршрутом

Главная В России
Красноярск
13:52 22 Ноября 2021
транспорт, поселок, маршруты, университет, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области планируется запустить межмуниципальный троллейбусный маршрут. Он свяжет региональный центр с поселком Молодежный, который расположен на территории Иркутского района.

О новом маршруте сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев. Сегодня он повел прямую линию с жителями области.

«До 1 февраля министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области проработает все вопросы по запуску межмуниципального троллейбусного маршрута. При этом все льготы регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электротранспортом должны быть сохранены», - процитировал губернатора официальный портал региона.

Протяженность маршрута составит 14 км. Из-за отсутствия контактной сети там предполагается использовать троллейбусы с автономным ходом. По данным областных властей, троллейбусный маршрут дополнит два автобусных, которые осуществляют частные перевозчики.

Численность населения Молодежного составляет 7,2 тыс. человек. На его территории расположен Иркутский государственный аграрный университет.   

Как писали Sibnovosti.ru, в Иркутске в этом году  подготовлена концепция оформления городского общественного транспорта. Эту работу провел комитет по экономике и стратегическому планированию мэрии. Специалисты комитета предложили красить автобусы исключительно в зеленый цвет, а троллейбусы и трамваи – в синий.

Фото: © правительство Иркутской области

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