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Внешний вид улан-удэнских улиц изменят по концепции

Главная В России
Красноярск
13:30 22 Ноября 2021
проект, улицы, обсуждеие, здания, пилот
Автор: Sibnovosti.ru
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В Улан-Удэ началось обсуждение концепции внешнего вида улиц. Проект подготовили в санкт-петербургской организации «Точка».

«Она позволит навести порядок в хаотичном размещении рекламы и гармонизировать архитектурный облик города», - говорится о цели этой работы на информационном сайте столицы Республики Бурятия.

По данным муниципалитета, концепция носит пилотный характер. Она касается только двух участков: ул. Смолина от пересечения с ул. Борсоева до пересечения с ул. Советской, а также гостиницу «Бурятия» и торгово-развлекательный центр «Сибирь». Согласно проекту, например, цвет вывесок следует сочетать с цветовой гаммой всего здания.

В обсуждении принимают участие представители власти, предприниматели, общественники, архитекторы.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре прошлого года городской дизайн-код прошел согласование в томском градсовете. Весной этого года к разработке дизайн-кода приступили в красноярском Ачинске.

Фото: © информационный портал Улан-Удэ

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