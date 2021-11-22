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У читинца украли пенсию за два года

Главная В России
Красноярск
13:04 22 Ноября 2021
уголовное, кража, пенсия, дело, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Житель Читинского района Забайкальского края два года получал чужую пенсию. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Об обстоятельствах необычного преступления рассказали в управлении МВД России по Забайкальскому краю. Дело было возбуждено после того, как 70-летний житель Читы, который вел «асоциальный образ жизни», наконец, обратился за оформлением пенсии. При начале этой процедуры его ждал сюрприз.

«(Пострадавший – Sibnovosti.ru) узнал, что денежные средства ему ежемесячно перечисляются на его банковскую карту. Мужчина обратился в полицию и сообщил, что карты у него никогда не было», - говорится в сообщении краевого главка полиции.      

Как выяснилось в ходе следствия, злоумышленником оказался мужчина, временно проживавший у потерпевшего. Он оформил пенсионеру банковскую карту, которую оставил у себя, при этом ничего не сообщив «компаньону». Всего почти за два года было похищено, по данным самого потерпевшего, 915 тыс. руб.  

В управлении МВД России по Забайкальскому краю добавили, что подозреваемый дал признательные показания.

Фото: © отделение Пенсионного фонда России по Забайкальскому краю

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