От «Омскшины» потребовали очистить выбросы и стоки

У омской межрайонной природоохранной прокуратуры нашлись претензии к работе АО «Омскшина». Они касаются выбросов и стоков предприятия.

О результатах проверки «Омскшины» сообщила прокуратура Омской области. По ее данным, степень очистки выбросов загрязняющих веществ пылегазоочистными установками от ряда источников не соответствует нормативным документам.

«Кроме того, установлены факты сброса в р. Омь в составе сточных вод загрязняющего вещества, не предусмотренного разрешительными документами, а также вещества с превышением концентрации, предусмотренной соответствующим нормативом», - отметили также в надзорном ведомстве.

Природоохранный прокурор направил в Октябрьский райсуд Омска иск. В нем содержатся требования к предприятию обеспечить необходимую степень очистки выбросов и сточных вод.

АО «Омскшина» входит в холдинг «Кордиант». Завод выпускает шины для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, специальной техники.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе 2020 года в Омске было зафиксировано тройное превышение концентрации сероводорода в воздухе. Год спустя было объявлено о том, что правительство РФ выделит трем регионам 2,7 млрд руб. на снижение объемов вредных выбросов в атмосферу. В том числе, Омской области.

Фото: © сайт «Омск Здесь»