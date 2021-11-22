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От «Омскшины» потребовали очистить выбросы и стоки

Главная В России
Красноярск
12:32 22 Ноября 2021
предприятие, выбросы, река, прокуратура, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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У омской межрайонной природоохранной прокуратуры нашлись претензии к работе АО «Омскшина». Они касаются выбросов и стоков предприятия.  

О результатах проверки «Омскшины» сообщила прокуратура Омской области. По ее данным, степень очистки выбросов загрязняющих веществ пылегазоочистными установками от ряда источников не соответствует нормативным документам.

«Кроме того, установлены факты сброса в р. Омь в составе сточных вод загрязняющего вещества, не предусмотренного разрешительными документами, а также вещества с превышением концентрации, предусмотренной соответствующим нормативом», - отметили также в надзорном ведомстве.

Природоохранный прокурор направил в Октябрьский райсуд Омска иск. В нем содержатся требования к предприятию обеспечить необходимую степень очистки выбросов и сточных вод.

АО  «Омскшина» входит в холдинг «Кордиант». Завод выпускает шины для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, специальной техники.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе 2020 года в Омске было зафиксировано тройное превышение концентрации сероводорода в воздухе. Год спустя было объявлено о том, что правительство РФ выделит трем регионам 2,7 млрд руб. на снижение объемов вредных выбросов в атмосферу. В том числе, Омской области.

Фото: © сайт «Омск Здесь»

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