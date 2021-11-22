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В забайкальском ленд арт-парке запланировали фестиваль современного искусства

Главная В России
Красноярск
11:59 22 Ноября 2021
фестиваль, искусство, встреча, туристы, вице-премьер
Автор: Sibnovosti.ru
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Руководство Забайкальского края намерено учредить фестиваль современного искусства. Этот проект нашел поддержку Ростуризма.

О планах проведения фестиваля стало известно по итогам встречи главы Ростуризма Зарины Догузовой с вице-премьером забайкальского правительства Александром Бардалеевым и заместителем министра экономического развития региона Юлией Ивановой. Они обсудили развитие туристической отрасли в Забайкалье. Местом проведения фестиваля выбран ленд-арт парка «Тужи».

«Необходимо строить качественные средства размещения, организовывать транспортную логистику, удобную для туриста. И, конечно же, продолжать готовить профессиональные кадры. Мы узнали о мерах поддержки, которыми наш регион может воспользоваться в 2022 году. Будем готовить заявки»,- привел официальный портал края комментарий Юлии Ивановой.

Как писали Sibnovosti.ru, ленд-арт парк «Тужи» открылся в августе этого года. Он начал принимать гостей на берегу реки Хилок у села Укурик. Там родился инициатор проекта - всемирно известный скульптор Даши Намдаков. Главная достопримечательность парка - деревянные скульптуры, выполненные Даши Намдаковым и его командой.

Фото: © правительство Забайкальского края

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