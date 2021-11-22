Умерла артистка Нина Русланова

Вторая половина ноября стал тяжелым временем для российского актерского сообщества. Оно несет одну потерю за другой.

Вчера стало известно о смерти народной артистки РФ Нины Руслановой. Ей было 75 лет. По данным ТАСС, который ссылается на Союз кинематографистов России, артистка скончалась после продолжительной болезни.

Звание народной артистки РФ Нина Русланов получила в 1998 году. В ее фильмографии десятки ролей в кино, сыгранных с 1967 года. В числе любимых зрителями ролей – Дарья Петровна в «Собачьем сердце», Тамара в «Афоне», Лариса в «Зимней вишне» и др.

Как писали Sibnovosti.ru, 20 ноября на 68-м году жизни скончался Валерий Гаркалин. Днем раньше скончалась Нина Агапова, 17 ноября – Игорь Савочкин.

Фото: © художественный фильм «Собачье сердце» («Ленфильм», 1988 год)