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Новосибирцы точнее били буллиты в матче с минским «Динамо»

Главная В России
Красноярск
10:57 22 Ноября 2021
хоккей, кхл, лига, матч, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирская «Сибирь» по-прежнему мало забивает, но исправно набирает очки в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Эта тенденция подтвердилась и в очередном матче с ее участием.

Вчера сибиряки играли в Минске с местным «Динамо». Белорусские хоккеисты открыли счет в первом периоде. Валентин Пьянов сравнял его уже в заключительной 20-минутке, примерно за минуту до конца основного времени.

«У нас есть вера в себя, вера в наш хоккей. Сегодня мы использовали свой момент», - сказал автор гола после матча (цитата по сайту КХЛ).

Исход матча решался в серии буллитов. Решающий выполнил игрок «Сибири» Олег Ли.

«Сибирь» осталась на шестом месте в Восточной конференции КХЛ с 34 очками.

Фото: © хоккейный клуб «Сибирь»

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