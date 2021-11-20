Оренбургские погорельцы получат выплаты

В Оренбурге утвержден порядок выплат горожанам, потерявшим жилья в результате пожара 14 августа этого года. Соответствующее постановление подписал первый вице-мэр Сергей Салмин.

Как писали Sibnovosti.ru, страшный пожар произошел в историческом центре Оренбурга. В общей сложности было повреждено 26 жилых помещений. Средства на оказание помощи погорельцам выделили из областного бюджета.

«В настоящее время управление по социальной политике актуализирует списки тех, кто может претендовать на эту выплату. На данный момент 51 человек имеет долю в этих жилых помещениях. С 24 ноября начнется адресная работа с каждым собственником для получения выплаты», - говорится в сообщении на официальном портале Оренбурга.

Ранее пострадавшие получили разовые выплаты по 10 тыс. и 100 тыс. руб.

18 ноября стал последним днем приема документов от претендентов на должность главы Оренбурга. Всего заявились почти два десятка претендентов. Конкурс пройдет 20 декабря.

Фото: © официальный портал Оренбурга