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«Туризм.РФ» поможет в реализации проектов в Сибири

Главная В России
Красноярск
13:06 20 Ноября 2021
туризм, соглашение, регионы, правительство, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
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Девять регионов России присоединились к работе по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Соответствующие соглашения они подписали с корпорацией «Туризм.РФ».

В числе этих регионов Алтайский и Забайкальский края, а также Кемеровская область. По данным сайта правительства РФ, в Алтайском крае корпорация примет участие в развитии кластера «Предгорье Алтая».

«В отрасли к 2030 году планируется создать порядка 1 тыс. новых рабочих мест и увеличить ежегодный туристско-экскурсионный поток на данной территории почти в два раза – до 1 млн человек», – процитировал сайт кабмина губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

По словам губернатора, правительство региона сформировало в этой сфере портфель из 11 инвестпроектов. Их суммарная стоимость превышает 40 млрд руб.

В Кемеровской области речь идет о развитии горнолыжного курорта Шерегеш, в Забайкальском крае - медицинского туркомплекса «Дарасун», Ивано-Арахлейского кластера и автотуристического кластера «Агинский Бурятский округ».

Фото: © правительство РФ

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