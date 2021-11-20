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Территорию новосибирского стадиона поделят для любителей лыж и коньков

Главная В России
Красноярск
12:38 20 Ноября 2021
каток, стадион, лыжи, хоккей, температура
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом зимнем сезоне новосибирский стадион «Чкаловец» поделят между любителями лыж, коньков и хоккея. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

«Мы зальем каток на половине футбольного поля, а по беговым дорожкам организуем лыжню. Также установим хоккейную коробку размером 20 на 40 м», - рассказал пресс-центру городской администрации главный инженер МАУ «Стадион» Алексей Шумкин.

Как писали Sibnovosti.ru, подготовка к заливке катков, которые обслуживает муниципальное учреждение «Стадион», началось около 10 дней назад. В этом году их будет на восемь больше, чем в прошлом.

Правда, в ближайшие дни в Новосибирске ожидается потепление. 22 ноября дневная температура может достигать плюс 1 градус.

Фото: © страница «Спортивный Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

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