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Омск почувствовал нехватку газа

Главная В России
Красноярск
12:07 20 Ноября 2021
заседание, газ, поставки, дома, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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АО «Омскгоргаз» испытывает нехватку средств для закупки сжиженного газа, который предприятие поставляет населению. Это привело к отключению многоквартирных домов.

Ситуацию рассмотрели на заседании городской комиссии по чрезвычайным обстоятельствам. По данным начальника муниципальной единой дежурно-диспетчерской службы Сергея Евсеева, всего было отключено 44 объекта. Поставка газа должна была быть восстановлена до конца 19 ноября.

«По информации АО «Омскгоргаз», для газоснабжения населения города сжиженным газом потребность в приобретении «голубого топлива» составляет 1,3 тыс. т. По факту за счет тарифных источников акционерное общество может приобрести газ в объеме только 640 т, что составляет менее 50% от нормативной потребности», - говорится в сообщении официального портала мэрии по итогам заседания.

По данным городских властей, для решения проблемы правительство Омской области уже выделило субсидию в 54 млн руб. Еще 34 млн руб. будет выделено в декабре.

Мэрия Омска направила информацию о невыполнении «Омскгоргазом» своих обязательств в правоохранительные органы.

Фото: © официальный портал мэрии Омска

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