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Омичи обыграли лидера КХЛ

Главная В России
Красноярск
10:45 20 Ноября 2021
кхл, хоккей, матч, сибирь, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский «Авангард» на домашней площадке одолел единоличного лидера Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - магнитогорский «Металлург». Игра завершилась со счетом 4:2.

Каждый из первых двух периодов при равной игре завершился вничью 1:1. Голы у омичей на счету Николая Прохоркина и Корбэна Найта. В третьем периоде Оливер Каски реализовал большинство мощным щелчком, а Павел Дедунов забивал уже в пустые ворота «Металлурга».   

«Сибирь» также отлично провела вчерашний матч. Новосибирцы в гостях обыграли санкт-петербургский СКА. Хозяева открыли счет в начале матча после броска Андрея Кузьменко, и очень долго на табло светились цифры 1:0. Но все изменилось в самой концовке игры. Сначала Илья Морозов изменил направление полета шайбы после броска Вадима Кудако, а затем отличился американец Ник Шор – 2:1.

«В третьем периоде мы сделали акцент на том, чтобы ребята больше бросали, упростили игру, потому чтобы было много потерь при поперечных передачах, и это сработало. Мы даже не выиграли, мы вырвали победу», - резюмировал после игры главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов (цитата по сайту КХЛ).

В Восточной конференции КХЛ «Авангард» набрал 37 очков. Он остался на пятом месте, но теперь отстает от казанского «Ак Барса» всего на три очка. «Сибирь» идет шестой с 32 очками.

Фото: © хоккейный клуб «Авангард»

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