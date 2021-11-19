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Северобайкальск спасают составами с углем

Главная В России
Красноярск
16:06 19 Ноября 2021
уголь, поставки, город, средства, тепло
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Республики Бурятия и Северобайкальска вынуждены были в срочном порядке организовать доставку угля в этот город. Причиной аврала стало то, что местная ресурсоснабжающая организация не выполнила обязательства по созданию нормативного запаса топлива.  

До конца месяца Северобайкальск получит в общей сложности 18 тыс. т угля на сумму более 43 млн руб. Соответствующий контракт был подписан с компанией «КрасноярскКрайУголь-Восток». Большая часть необходимых средств была направлена из республиканского бюджета, отметили в министерстве строительства и модернизации ЖКК Бурятии.

Первый состав с углем уже прибыл в Северобайкальск. Всего запланировано четыре поставки. Население города составляет 23,3 тыс. человек.

Как писали Sibnovosti.ru, в первой декаде ноября выяснилось, что к отопительному сезону не готова ТЭЦ, обогревающая город Яровое в Алтайском крае.

Фото: © министерство строительства и ЖКК Республики Бурятия

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