Северобайкальск спасают составами с углем

Власти Республики Бурятия и Северобайкальска вынуждены были в срочном порядке организовать доставку угля в этот город. Причиной аврала стало то, что местная ресурсоснабжающая организация не выполнила обязательства по созданию нормативного запаса топлива.

До конца месяца Северобайкальск получит в общей сложности 18 тыс. т угля на сумму более 43 млн руб. Соответствующий контракт был подписан с компанией «КрасноярскКрайУголь-Восток». Большая часть необходимых средств была направлена из республиканского бюджета, отметили в министерстве строительства и модернизации ЖКК Бурятии.

Первый состав с углем уже прибыл в Северобайкальск. Всего запланировано четыре поставки. Население города составляет 23,3 тыс. человек.

Как писали Sibnovosti.ru, в первой декаде ноября выяснилось, что к отопительному сезону не готова ТЭЦ, обогревающая город Яровое в Алтайском крае.

Фото: © министерство строительства и ЖКК Республики Бурятия