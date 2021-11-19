За логотип «Тулун-Арены» обещан ценный приз

В Тулуне Иркутской области объявлен конкурс на логотип для нового физкультурно-оздоровительного центра. «Тулун-Арена» была построена после масштабного наводнения 2019 года, от которого пострадал город.

По данным официального сайта мэрии Тулуна, конкурс стартует 22 ноября и завершится 6 декабря. В нем могут принять участие все желающие без возрастных ограничений. Принимаются индивидуальные и коллективные работы.

Организатором творческого соревнования является МАУ «ЦРС ОлимпИЯ». Положение о конкурсе обещает его победителю ценный подарок.

«Тулун-Арена» была сдана в эксплуатацию в августе этого года. Она включает универсальный зал и ледовое поле.

Фото: © мэрия Тулуна