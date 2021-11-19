Иркутская строительная компания погасила долги по зарплате сотням рабочих

Крупная строительная компания в Иркутской области погасила задолженность по зарплате перед своими работниками. Ее объем достигал 31 млн рублей.

Погашение задолженности перед 417 работниками произошло в ходе расследования уголовного дела в отношении руководителя компании. Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило его по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

«По версии следствия, руководитель строительной компании более трех месяцев частично не выплачивал заработную плату и иные выплаты сотрудникам предприятия», - сообщили в ведомстве.

В следственном управлении уточнили, что в настоящее время трудовые права работников восстановлены.

В пресс-релизе областного главка СКР название компании не указывается. По данным иркутских СМИ, которые ссылаются на источник в правоохранительных органах, речь идет о «ВостСибСтрое».

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре этого года фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты стал гендиректор улан-удэнского АО «Мостостроительный отряд №34». Тогда сообщалось, что задолженность перед работниками предприятия, сформированная в 2018-2020 годы, превысила 8 млн руб.

Фото: следственное управление СКР по Иркутской области