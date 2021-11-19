Пресс-конференция «Значение ГК «Титан» в экологии Омской области» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция на тему «Значение ГК «Титан» в экологии Омской области и результаты модернизации завода «Омский каучук».

Ее участники рассказывают о крупных экологических проектах ГК «Титан» и о вкладе компании в экологизацию промышленности, о программе модернизации завода «Омский каучук», а также об информационной открытости предприятий и способах выстроить диалог с жителями города и общественностью.

Спикеры:

Сутягинский Михаил Александрович – председатель Совета директоров АО «ГК «Титан»;

Самедов Фархад Астанович – генеральный директор АО «ГК «Титан»;

Иванилов Сергей Владимирович – генеральный директор АО «Омский каучук»;

Обухов Алексей Орестович – заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «ГК «Титан»;

Рыбина Алина Викторовна – заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО «ГК «Титан».