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Аэропорту Усть-Илимска разрешили принимать Ан-24

Главная В России
Красноярск
11:17 19 Ноября 2021
аэропорт, самолет, рейсы, авиакомпания, законодательное собрание
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Авиакомпания «ИрАэро» поставила на рейс из Иркутска в Усть-Илимск самолет Ан-24. Первый рейс борта был осуществлен вчера.

Рейсы на Ан-24 с вместимостью до 48 человек стали возможны после того, как аэропорт Усть-Илимска выполнил ряд требований со стороны Росавиации.

«В сентябре во время технического рейса специалисты проверили все необходимые параметры и характеристики, в том числе готовность взлетно-посадочной полосы в Усть-Илимске. Пока продажи открыты до 31 декабря», - привел сайт законодательного собрания Иркутской области комментарий депутата от Усть-Илимска Виталия Перетолчина.

О предстоящем открытии рейса «ИрАэро» сообщила в конце октября. Его частота – два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям). Минимальная цена в одну стороны составляет 8 тыс. руб.

Как писали Sibnovosti.ru, аэропорт Усть-Илимска передали из муниципальной собственности в областную в 2018 году. Тогда сообщалось, что на восстановительные работы требуется 500 млн руб.

Фото: © законодательное собрание Иркутской области

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