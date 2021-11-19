Филиал школы искусств в Улан-Удэ переедет в бывшее здание детсада минобороны РФ

На средства городского бюджета в Улан-Удэ проведут капремонт бывшего здания детского сада министерства обороны РФ в микрорайоне Звездный. Там разместится филиал детской школы искусств №10.

Расходы на капремонт составят 11 млн руб. На эти средства, в частности, будут отремонтированы кровля, системы вентиляции и отопления, электросети.

Площадь здания составляет 1,15 тыс. кв. м. Там смогут обучаться до 110 человек.

«Учитывая большой спрос населения на культурные и образовательные услуги в микрорайоне, после переезда в новое здание школа искусств сможет оказывать услуги не только детям и подросткам, но и взрослым», - отмечается в сообщении информационного сайта столицы Республики Бурятия.

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года в Улан-Удэ открылся новый корпус музыкально-гуманитарного лицея. В результате реконструкции стоимостью 214 млн руб. число мест для обучения выросло в два раза – до 700.

Фото: © информационный сайт Улан-Удэ