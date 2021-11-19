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Коронавирус отменил губернаторскую елку в Алтайском крае

Главная В России
Красноярск
09:56 19 Ноября 2021
елка, дети, вирус, новый год, театр
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Алтайского края решили не проводить губернаторские елки для встречи 2022 года. Традиционно эти праздники для детей проходили в Алтайском краевом театре драмы им. Василия Шукшина.

Об изменении новогодних планов сообщила министр культуры региона Елена Безрукова.

«Так называемая губернаторская елка, когда организованными группами детей доставляют в театры, по условиям сегодняшнего дня, не может состояться», - привел ее слова ТАСС.

Судя по данным последних дней, число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае скоро превысит отметку в 100 тыс. человек. Ежесуточно выявляется около 500 случаев заражения. QR-код обязателен для посещения и учреждений культуры региона.

Тем временем, в мэрии Барнаула утвердили концепцию праздничного оформления. По данным официального сайта столицы Алтайского края, в частности, будут размещены 150 плакатов с изображением «елочных новогодних игрушек в атмосфере архитектуры города».

Фото: © официальный сайт Барнаула

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