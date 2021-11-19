Забайкальских полицейских задержали по делу о превышении полномочий

Высокопоставленный полицейский и его помощник задержаны в Забайкальском крае. Они подозреваются в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По данным следственного управления СКР по региону, один из фигурантов возбужденного уголовного дела - начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности управления МВД России по Забайкальскому краю, второй - старший оперуполномоченный по особо важным делам этого же подразделения. Задержание, суда по видео, выложенному следственным управлением, произошло на рабочем месте.

«По данным следствия, высокопоставленный полицейский и его подчиненный, превышая свои должностные полномочия, принуждали руководителя одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия, угрожая в случае неисполнения их требований негативными последствиями», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

Какие именно действия они принуждали совершать, не уточняется. Вчера оба полицейских были задержаны на 48 часов.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом месяце двое бывших полицейских в Забайкальском крае получили по 15 лет колонии. Они были признаны виновными в фальсификации уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.

Фото: © следственное управление СКР по Забайкальскому краю