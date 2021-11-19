Депутата новосибирского заксобрания подозревают в фиктивном трудоустройстве помощника

Еще один депутат законодательного собрания Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела. Оно расследуется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

О возбуждении уголовного дела сообщили в следственном управлении СКР по региону. По данным ведомства, депутат фиктивно устроил на работу помощника, который свои функции не выполнял, а передавал подозреваемому свою зарплату.

«В результате неправомерных действий, фигурантом по делу похищены денежные средства законодательного собрания Новосибирской области на сумму более 400 тыс. руб., что является крупным размером, чем законодательному собранию Новосибирской области причинен материальный ущерб», - говорится в пресс-релизе областного главка СКР.

Фамилия депутата не указывается. По данным ТАСС, речь идет о Глебе Поповцеве – единороссе, избранном от округа №18.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне этого года сдал мандат депутата заксобрания Александр Морозов. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Якобы депутат помог «Коченевскому мясокомбинату» в получении областной субсидии, которая была использована нецелевым образом.

Фото: © следственное управление СКР по Новосибирской области